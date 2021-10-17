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يأذن للوزير المفوض التجاري بالزواج من «مغربية الجنسية»

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السيسي يأذن للوزير المفوض التجاري بالزواج من «مغربية الجنسية» يأذن للوزير المفوض التجاري بالزواج من «مغربية الجنسية»

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أصدر الرئيس عبد الفتاح قرار رقم 457 لسنة 2021، بأن يؤذن للسيد أحمد محمد شوقي محمد عياد الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري بالزواج من السيدة راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

يأتي ذلك وفق قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وفيه أن لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة.

نُشر الخبر في الجريدة الرسمية وللاطلاع على التفاصيل:

المصرى اليوم

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