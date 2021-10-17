«الوفد» يوافق على «مشاركة القطاع الخاص».. و«أبوشقة»: يعزز الاستثمارات المحلية والدولية

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أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة.

قالت خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن القانون يعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ويعطي أولوية ومناخ افضل لمشاركة القطاع الخاص.

أضافت أن مشروع القانون يهدف إلى التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وإحكام الرقابة على عمل القطاع الخاص.

وتابعت أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفة مزدوجة، أن يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة، بأعباء إضافية، وإنما توفير موارد للدولة من خلال أطر مختلفة.

وتابعت «أبوشقة»، أن القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد أدنى، و30 سنة كحد أقصى، وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفاده له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر.

ولفتت إلى أن متلقي الخدمة سيحظي بخدمه أفضل، وبالتالي يؤدي إلى تطوير يواكب التحديث.