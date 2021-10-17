تشكيل ليفركوزن المتوقع أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني

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يحل العملاق البافاري فريق بايرن ميونخ مساء اليوم الأحد ضيفا ثقيلاً على نظيره فريق باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندزليجا» في الموسم الجديد 2021/2022.

وتبدأ المباراة بين بايرن ميونخ ومضيفه فريق باير ليفركوزن عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وينتظر أن تشهد تشكيلة فريق باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ الليلة بعض التغييرات نظراً لأهمية المباراة وعودة بعض العناصر.

وسيكون المهاجم التشيكي بيتر ستشيك الذي حفر اسمه بحروف من الذهب في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة على رأس تشكيلة ليفركوزن عقب تعافيه من الإصابة مؤخراً.

ويحتل فريق باير ميونخ يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره مضيفه فريق باير ليفركوزن فيما يحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الأول برصيد 18 نقطة.

وينتظر أن يخوض المدرب جيراردو سيواني المدير الفني لفريق باير ليفركوزن المباراة أمام بايرن ميونخ بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

في خط الدفاع: جيريمي فريمبونج وكوسونو وجوناثان طه وبييرو هينكابي.

في خط الوسط: كريم ديميرباي وأرانجيز وفلوريان فيرتز وأمين أدلي وموسى ديابي.

في خط الهجوم: بيتر ستشيك.