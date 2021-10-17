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خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تستقبل 5949 بلاغاً خلال سبتمبر الماضي

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خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تستقبل 5949 بلاغاً خلال سبتمبر الماضي خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تستقبل 5949 بلاغاً خلال سبتمبر الماضي
في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها وتحقيق رسالة الوزارة

خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تستقبل 5949 بلاغاً خلال سبتمبر الماضي

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر سبتمبر الماضي، (5949) اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً، وذلك عبر الرقم الموحد (1933)، وعن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوضح أن فريق إدارة خدمات المستفيدين قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها، وشملت البلاغات والاستفسارات عدداً من الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما جرى إنشاء (3519) تذكرة بلاغ، ومراجعة (2158) بلاغاً وإعادتها للمعالجة، وإغلاق (3164) بلاغاً بعد معالجتها.

يُذكر أن إدارة خدمات المستفيدين بدأت أعمالها بتاريخ 15 /2/ 1440هـ، في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل مع المجتمع عبر الاتصال المباشر؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة وفروعها لبيوت الله وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، ولتطوير العمل بالوزارة في جميع ما تقدمه من خدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم في التواصل عن بُعد مع جميع قطاعاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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