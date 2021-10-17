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القوى العاملة: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل بجدة

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القوى العاملة: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل بجدة القوى العاملة: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل بجدة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في تسوية مستحقات المواطن المصري «هشام.م.أ» وبلغ إجمالي مستحقاته 10 آلاف و549 ريالا سعوديا أي ما يوازي 44 ألفا و200 جنيه مصري تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل «هشام.م.أ» في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالى عبدالحليم محمود القائم رعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه بالتفاوض وديا مع شركة بن لادن نجح المكتب التمثيل العمالي بجده في الحصول على مستحقات«هشام.م.أ» ويعمل بالشركة.

وبلغت مستحقاته ١٠٥٤٩ ألف ريال وتم صرف الشيك من خلال توكيل لابن عمته نظرا لتواجده بمصر لحصوله على تأشيرة خروج نهائي.

المصرى اليوم

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