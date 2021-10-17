كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المحال بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة

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كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، ملابسات واقعة سرقة حقيبة من أحد المحال التجارية في منطقة الجمالية بالقاهرة.

البداية، كانت ببلاغ من صاحب محل باكتشافه سرقة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص- لديه معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

وبتطوير مناقشته أقر بأنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلته «سيئة النية»- «لها معلومات جنائية»- مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها شاشتي عرض وكمية من مخدر البودر، ومبلغ مالي، بمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدتها.

واعترفت بحيازتها للمواد المخدر بقصد التعاطي، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.