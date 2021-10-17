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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مستهل كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، كما حرص على مصافحته عقب انتهاء الحفل.

وخلال الاحتفال، كرم الرئيس عددًا من النماذج المشرفة في مجال الدعوة كما شاهد فيلما تسجيليا بعنوان«واقع فريد»، استعرض التاريخ الإسلامي المجيد لمصر.

وأشار الفيلم إلى أن مصر كانت وسوف تبقى أرض الدعاة التي انعقدت فيها الحياة على كلمة التوحيد لأكثر من 1400 عام مضت حتى عمرت المساجد وعلت المآذن، حيث مضى وتعاظم الاهتمام بعمارة المساجد وشؤونها.

واستعرض الفيلم أعمال وزارة الأوقاف التي واجهت بالحكمة والكلمة، المتطرفين والإرهابيين في فترة حرجة؛ أعقاب 25 يناير 2011، حيث زادت المواجهة الفكرية ضد القوى الظلامية ضراوة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وانحازت الأئمة المصرية لخيارها الدائم وهو الوسطية الدينية في دولة مدنية اتخذت من الإيمان عنوانا.

وأهدى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم، كما تسلم الرئيس أحدث اصدارات سلسلة «رؤية» لتصحيح مفاهيم الدين من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال الحفل.

الرئيس السيسي يوجه التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي