ضبط ثمار فاكهة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية مصنعين، الأول لثمار الفاكهة المستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والثاني، مصنع للأدوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين في القليوبية يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية 20،34 طن ثمار فواكه مبردة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لتجارة الادوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص عثر به على 51.25 طن حبيبات بلاستيكية بدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج عبارة عن 1.476.500 مليون قطعة إكسسوارات هاتف محمول وجراب وشاحن وكابل باور بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائي».