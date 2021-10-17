أخبار عاجلة

بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا -
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي -
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» -
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم -
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان -
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر -
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان -
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان -
الجيزة: رفع كفاءة محاور مرورية متفرعة من شارع الهرم لتسهيل حركة تنقل المواطنين -
محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط ثمار فاكهة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالقليوبية

Print
ضبط ثمار فاكهة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالقليوبية ضبط ثمار فاكهة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث في القليوبية مصنعين، الأول لثمار الفاكهة المستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والثاني، مصنع للأدوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين في القليوبية يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية 20،34 طن ثمار فواكه مبردة مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لتجارة الادوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص عثر به على 51.25 طن حبيبات بلاستيكية بدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج عبارة عن 1.476.500 مليون قطعة إكسسوارات هاتف محمول وجراب وشاحن وكابل باور بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

التموين تضبط 6 أطنان لحوم وكبدة مجمدة مستوردة غير صالحة

التموين تضبط 6 أطنان لحوم وكبدة مجمدة مستوردة غير صالحة

التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية