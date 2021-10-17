محافظ الشرقية يشهد انطلاق فاعليات «١٠٠ مليون صحة» لفحص طلاب المرحلة الابتدائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق فاعليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم ،لفحص طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد عقيد أركان حرب طيار هشام حسني بيومي الابتدائية النموذجية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشؤون الصحية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

اطمأن محافظ الشرقية على تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم، والتأكد من ارتداء الكمامة لبدء عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبي عليهم بالمدرسة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وقياس الوضع الصحي والتغذوي لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائي،ة بإجمالي عدد 999 ألف و158 طالب وطالبة، بـ 1960 مدرسة بمشاركة 169 فريق طبي طبي.

وأضاف مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه بمجرد الإنتهاء من توقيع الكشف الطبي على التلميذ يتم منحه كارت مدون عليه خلوه من الأمراض، وفي حالة إصابته يتم احالته للعيادات الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي، لوضع التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

بينما أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة أنه استمرارًا للمبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الطبية المختلفة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بالريف والحضر، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتدريب الفرق الطبية المشاركة مع التأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس، والإهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.