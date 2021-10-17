وزيرة البيئة: 30 مليون جنيه إيرادات المحميات الطبيعية رغم جائحة كورونا

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح برامج الوزارة في تحقيق أهدافها الخاصة بقطاع المحميات الطبيعية ، وهو ما انعكس في زيادة عدد زوار المحميات وارتفاع ايرادات رسوم الزيارة للمحميات وصولا إلى تحقيق ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 8.4 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، على الرغم من قرارات الإغلاق ثم خفض عدد الزوار نظرا لانتشار جائحة كوفيد، كذلك رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يترواح بين 126 -460% .

وشددت فؤاد على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافى والبيئى للمجتمع المحلى بالمحميات ايمانا من الوزارة بأن المجتمع المحلى قلب عملية التطوير وأساسها وأحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى والثقافى بالمحميات للترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر، مما يساهم في تنميتهم اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم من أهم تلك الانشطة مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه المحمية من نباتات طبية ليتم بيعها ،و تطوير مهارات السكان المحليين بمحمية وادى الجمال والفيوم في الاشغال التراثية واليدوية، وأساليب الترويج للمنتجات البيئية كما تم تطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة (55 حرفي، و35 مساعد) كذلك الانتهاء من رفع كفاءة والتسليم النهائي لعدد (24) مركب سياحي ببحيرة وادي الريان، بالاضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين في التصمييم التراثى بما يتناسب مع العصر والتسويق وحماية الموارد الطبيعية مع اشراكهم في نظم العمل والمتابعة بالمحميات الطبيعية علاوة على تنظيم مهرجان الثقافات الطبيعية لعرض التراث الثقافى الشعبى بالمحميات واشراكهم في المعارض الترويجية.

وقام الإتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بإعتماد كل من محمية رأس محمد، ومنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان، ضمن قائمة المحميات الخضراء، وذلك في احتفال أقيم في محمية رأس محمد. وتعد القائمة الخضراء للمناطق المحمية أول معيار عالمي لأفضل المحميات التي تدار بشكل فعال وعادل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الطبيعة ودعم القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الروحية، كما حرصت مصر على دمج المحميات الطبيعية والمتجمعات المحلية في السياحة البيئية وخطط التنمية لصون الموارد الطبيعية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم.