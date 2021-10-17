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«الداخلية» تنجح في إعادة طفل تائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته.. ما القصة؟

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«الداخلية» تنجح في إعادة طفل تائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته.. ما القصة؟ «الداخلية» تنجح في إعادة طفل تائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته.. ما القصة؟

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أعادت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان تائهًا بمنطقة وسط البلد في القاهرة إلى أسرته مع أخذ تعهد عليهم بحُسن رعايته.

البداية، كانت ببلاغٍ لقسم شرطة قصر النيل من غرفة عمليات النجدة بالعثور على طفل بشارع قصر العينى، دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والتقابل مع صاحب البلاغ أفاد بأنه حال تواجده بالشارع عثر على الطفل وتبينّ أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بتكثيف البحث في المناطق المحيطة بشارع قصر العيني، وكذا استخدام التقنيات الحديثة عن طريق موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أمكن التوصل إلى والده- مشرف بمصنع ملابس- مقيم بمحافظة الشرقية، والذي أفاد بأن الطفل المذكور نجله ومقيم بذات العنوان.

وأضاف بأنه حال تواجده بشارع قصر العيني، وبصحبته نجله المذكور فوجئ باختفاء نجله ولم يتهم أحدًا بشىء، وتم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد عليه بحسن رعايته.

المصرى اليوم

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