أخبار عاجلة

بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا -
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي -
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» -
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم -
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان -
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر -
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان -
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان -
الجيزة: رفع كفاءة محاور مرورية متفرعة من شارع الهرم لتسهيل حركة تنقل المواطنين -
محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد

Print
«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد «الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالإقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت معلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد) بإستيراد حاويتين مشمولهما (ملابس وأحذية وإكسسوارات) واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مندوب صاحب الشأن)، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (2230 قطعة مستحضرات تجميل ومستحضرات طبية مختلفة الأنواع) غير مثبتة، وكذا وجود إختلاف في وزن الرسالة، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا

بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا

معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»

أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم