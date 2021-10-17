«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد

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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالإقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت معلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد) بإستيراد حاويتين مشمولهما (ملابس وأحذية وإكسسوارات) واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مندوب صاحب الشأن)، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (2230 قطعة مستحضرات تجميل ومستحضرات طبية مختلفة الأنواع) غير مثبتة، وكذا وجود إختلاف في وزن الرسالة، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.