ضبط تشكيل عصابي للنصب على أصحاب الشركات والمصانع بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على أصحاب الشركات والمصانع بالقاهرة.

وتبلّغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من صاحب مصنع ورق بمحافظة القليوبية، بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص ادعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الإستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة في التصوير تقدر بمبلغ مالى 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكى بقيمة المبلغ، وذلك عقب قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو في حقهم بحلوان بالقاهرة مخزن وهمى، وتوجه أحد موظفى المصنع الخاص بالشاكى لصرف قيمة الشيك حيث تبين أنه مزور وقيامه على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية وأضاف بأنه تمكن من تحديد أحد مرتكبى الواقعة ترزى.

بإجراء التحريات حول المتهم، تبيّن أنه مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجاريًا مع الشركات، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالإشتراك مع 5 أشخاص لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبحوزتهم جهاز لاب توب، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على أصحاب الشركات والمصانع عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم في وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة محل الفحص و4 حوادث أخرى.

تم بإرشادهم ضبط 50 كرتونة ورق تصوير المستولى عليهم من المجنى عليه، ولدى عميليهم سيئ النية، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.