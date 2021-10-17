حملة مكبرة على مدار 5 أيام ..«الداخلية» : ضبط 219 سيارة تتجاوز نسبة العوادم

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط القضايا المخالفة للقوانين النوعية لاسيما المتعدين على قانون البيئة، وذلك من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة والجهات المعنية بنطاق محافظتى (القاهرة، الجيزة) على مدار 5 أيام لضبط السيارات ذات العوادم الكثيفة والتى تتسبب في التأثير على البيئة.

وأسفرت جهودها عن فحص (709) سيارة ضُبط خلالها (219) قضية على النحو التالى منها 57 سيارة بنزين و162 سيارة سولار غير مطابقة للإشتراطات البيئية.. وتم التنبيه على المخالفين بتلافى ما تم ضبطه من مخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.