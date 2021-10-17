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اليوم.. عرض فيلم «ريش» في مهرجان الجونة السينمائي

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اليوم.. عرض فيلم «ريش» في مهرجان الجونة السينمائي اليوم.. عرض فيلم «ريش» في مهرجان الجونة السينمائي

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تشهد فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عدد كبير من الفعاليات، ومن المقرر عرض فيلم «ريش» بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، في السادسة والنصف، يسبقه سجادة حمراء في الخامسة والنصف، وشهد الفيلم اقبال كبير على شباك التذاكر.

وتشهد قاعة أوديماكس عرض فيلم «مورينا» في الثالثة والنصف، يليه برنامج للأفلام القصيرة، في السادسة والربع، مدته 105 دقيقة في سي سينما، كما سيتم إعادة عرض فيلم، كباتن الزعتري، يليه عرض فيلم «عالم آخر»، «هروب الرقيب فولكونوجوف»، مقصورة رقم 6، كوبيليا، أوستروف جزيرة مفقودة، كل شيء سار على ما يرام، فيلم قصير عن القتل، رجل وكاميرا، هذا المطر لن يتوقف أبدًا، سينما أرينا، الحياة المزدوجة لفيرونيك، نيترام.

معروف أن فيلم ريش، اخراج عمر الزهيري، انتاج ، فرنسا، هولندا، اليونان، مدته، 112 دقيقة، وتدور قصته في عيد ميلاد طفل بالغ من العمر 6 سنوات، وحينها تتسبب خدعة ساحر في تحول الأب المصري المتسلط سامي إلى دجاجة، الأمر الذي يدفع ذلك التحول الغامض حياة الأسرة إلى مسار سوداوي ساخر تكتشف فيه الزوجة ذاتيًا إمكانية العيش دون سلطة بطريركية، عندما يعود الأب في صورته الجديدة غير المجدية، يصبح عبئًا على الأسرة وتتحول عودته التي طال انتظارها إلى خيبة أمل كبير ونجح الفيلم في حصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد وجائزة فيبريسي بمهرجان كان 2021.

مشهد من فيلم «ريش» - صورة أرشيفية
مشهد من فيلم «ريش» - صورة أرشيفية
افيش فيلم "ريش" - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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