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.. امرأة تُحوّل "لعبة الحبار" إلى تحدٍّ لصنع الخبز

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فيديو.. امرأة تُحوّل "لعبة الحبار" إلى تحدٍّ لصنع الخبز .. امرأة تُحوّل "لعبة الحبار" إلى تحدٍّ لصنع الخبز
من القتل في كوريا الجنوبية إلى صنع الحلوى في الصين

فيديو.. امرأة تُحوّل

بدلًا من الشكوى والتذمر من القتل في مسلسل "لعبة الحبار"، قرر مخبز في الصين إلغاء القتل، وتحويل الفكرة إلى تحدٍّ لصنع الحلويات في متجره مع سعيه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه شركة نتفليكس للبث على الإنترنت.

وحسب وكالة "رويترز"، يمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى مقابل 58 يوانًا (تسعة دولارات) من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل على عكس المسلسل التلفزيوني؛ حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية ضخمة ويعاقب الخاسرون بالموت.

وقالت هاو جينغ صاحبة "دي.إي.واي.بيكري & مور ستور" وهي نفسها من أشد المعجبين بالمسلسل: إن "زبائننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددًا كبيرًا من محبي هذا المسلسل".

ويختار المشاركون في التحدي الذي يستغرق نحو عشر دقائق، أشكالًا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال. وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشًّا وعرضة للتشقق".

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات، يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية، ألعاب أطفال، لكن لها تبعات مميتة؛ سعيًا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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