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يوجه التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي

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السيسي يوجه التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي يوجه التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي

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وجه الرئيس عبدالفتاح التحية إلى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في مستهل كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بـ ذكرى المولد النبوي الشريف .

وخلال الاحتفال، كرم الرئيس عددًا من النماذج المشرفة في مجال الدعوة كما شاهد فيلما تسجيليا بعنوان«واقع فريد»، استعرض التاريخ الإسلامي المجيد لمصر.

وأشار الفيلم إلى أن كانت وسوف تبقى أرض الدعاة التي انعقدت فيها الحياة على كلمة التوحيد لأكثر من 1400 عام مضت حتى عمرت المساجد وعلت المآذن، حيث مضى وتعاظم الاهتمام بعمارة المساجد وشؤونها.

واستعرض الفيلم أعمال وزارة الأوقاف التي واجهت بالحكمة والكلمة، المتطرفين والإرهابيين في فترة حرجة؛ أعقاب 25 يناير 2011، حيث زادت المواجهة الفكرية ضد القوى الظلامية ضراوة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وانحازت الأئمة المصرية لخيارها الدائم وهو الوسطية الدينية في دولة مدنية اتخذت من الإيمان عنوانا.

وأهدى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم، كما تسلم الرئيس أحدث اصدارات سلسلة «رؤية» لتصحيح مفاهيم الدين من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال الحفل.

المصرى اليوم

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