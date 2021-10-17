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«النواب» يُحيل 5 قوانين مقدمه من و«الهيئات الرياضية» للجان النوعية

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«النواب» يُحيل 5 قوانين مقدمه من الحكومة و«الهيئات الرياضية» للجان النوعية «النواب» يُحيل 5 قوانين مقدمه من و«الهيئات الرياضية» للجان النوعية

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أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين، إلى اللجان النوعية المختصة.

حيث أحال 5 مشروعات قوانين مقدمة من إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة، وهي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

و أحال مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائب اخرين بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، إلى لجنة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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