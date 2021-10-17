لعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة ..«الداخلية» تلبي طلب سيدة مسنة لتحرير مذكرة فقد لشهادة إستثمار

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قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية،فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بطلب مساعدة لسيدة «مسنة» مقيمة بنطاق مدينة نصر بمحافظة القاهرة» .

وأضافت: «بالإنتقال والفحص تم التقابل مع السيدة وقررت رغبتها في تحرير مذكرة فقد لشهادة إستثمار خاصة بها وعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة نظراً لظروفها الصحية وعليه فقد تم تحرير المذكرة لها بالمنزل وتلبية طلبها نوقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة تلبية ملتمسها»