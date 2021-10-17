ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة (تفاصيل وصور)

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ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الأحد، 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تنقيب 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج إنتظار سيارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه- ملك أحدهم، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترًا، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 3 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار