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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملان من ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5.6 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

وفى الجيزة، تم ضبط 3.3 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن.

وفى القاهرة، تم ضبط 30 طن زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود نسبة شوائب وأتربة ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 26700 قطعة مستلزمات طبية قفاز طبى وكمامة بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

وفى الشرقية ، تم ضبط 5.4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكاير بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .