أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات "كومبات فيلد".. تجمع الإثارة والشغف وتحتضن أجواء الحروب وساحات القتال -
جلسة حوارية بمنتدى "السعودية الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة" -
الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب -
مستشار حمدوك: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة -
صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود -
تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بينها سلع مجهولة المصدر .. « مباحث »: ضبط 1354 قضية تموينية خلال 24 ساعة

Print
بينها سلع مجهولة المصدر .. « مباحث التموين »: ضبط 1354 قضية تموينية خلال 24 ساعة بينها سلع مجهولة المصدر .. « مباحث »: ضبط 1354 قضية تموينية خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملان من ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5.6 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

وفى الجيزة، تم ضبط 3.3 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن.

وفى القاهرة، تم ضبط 30 طن زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود نسبة شوائب وأتربة ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 26700 قطعة مستلزمات طبية قفاز طبى وكمامة بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

وفى الشرقية ، تم ضبط 5.4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكاير بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

التموين تضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1130 قضية تموينية خلال 24 ساعة

التموين تضبط 6 أطنان لحوم وكبدة مجمدة مستوردة غير صالحة

التموين تضبط 6 أطنان لحوم وكبدة مجمدة مستوردة غير صالحة

التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية