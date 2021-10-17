ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما موادَّ مخدرة وأسلحة نارية بـ المنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ المنوفية .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واعترف كذلك بقيامه بإخفاء أسلحة نارية وذخائر لدى أحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى. وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.