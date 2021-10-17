عودة الحركة المرورية على طريق المنصوره- بنها بعد انقلاب سيارة نقل

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عادت الحركة المرورية على طريق بنها – المنصورة في القليوبية صباح اليوم اثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار بسبب إختلال عجلة القيادة في يد قائدها والسرعة الزائده دون وقوع إصابات وانتقلت قوات مرور القليوبية وتم رفع السيارة على جانب الطريق وعادت الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة مرور القليوبية يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المنصورة بنها في مدخل مدينة بنها وتوقف الحركة المرورية.

انتقل على ألأجهزة الامنية وقوات مرور القليوبية وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالاحجار وتم رفع السيارة من عرض الطريق ورفع حمولتها على سيارة أخرى وتم فتح الطريق امام السيارة مرة أخرى وتبين ان سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة اثناء قدومة في إتجاه المنصورة – بنها وبسبب السرعة انقلبت السيارة وتحرر المحضر اللازم.