إصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم بالمنيا

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تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بينهم إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري في المنيا، وإصابة شخصن اثنين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي السريع أمام قرية صادق قليني جنوب المنيا، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي، أمام شمال قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وإصابة شخص صدمة سيارة اعلي كوبري المنيا على النيل، وأخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام قرية سفاي بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى، المستشفيات العامة، والمركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالمخالفات.