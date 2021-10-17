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أستهدفت أسيوط.. «الداخلية» تشن حملة لملاحقة الهاربين وحائزي السلاح

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أستهدفت أسيوط.. «الداخلية» تشن حملة لملاحقة الهاربين وحائزي السلاح أستهدفت أسيوط.. «الداخلية» تشن حملة لملاحقة الهاربين وحائزي السلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط

وتمكنت الحملات من ضبط 23 قطعة سلاح نارى (13 بندقية آلية و6 بنادق خرطوش وطبنجة و3 فرد محلى بحوزة 23 متهم.

كما تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بإجمالى 4 متهمين، وتنفيذ 5 أحكام جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات .

المصرى اليوم

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