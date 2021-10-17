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بعد عامين.. رحلة نجلي «السبكي» من المشدد 15 عاما حتى البراءة

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بعد عامين.. رحلة نجلي «السبكي» من المشدد 15 عاما حتى البراءة بعد عامين.. رحلة نجلي «السبكي» من المشدد 15 عاما حتى البراءة

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بعد عامين من المحاكمات، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، بعد خروجهما من فرح الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، واًصدرت حكمًا بالبراءة لهما.

بدأت القضية بتاريخ 13 سبتمبر عام 2019، حيث تم القبض على خالد وكريم نجلي المنتج أحمد السبكي، عقب خروجهما من فرح الفناني أحمد فهمي وهنا الزاهد، وإستوقفهما أحد الكمائن الشرطية، وبتفتيش السيارة تم العثور على مخدر «حشيش والكوكايين».

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة قصر النيل، وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمان، وأمرت بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، بكفالة قدرها 10 الآف جنيه.

بعد ثلاث أشهر، وتحديدًا في شهر فبراير من عام 2020، أمرت النيابة بإحالة المتهمان للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، ووجهت لهما تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وحددت المحكمة جلسة 14 مارس لنظر أولي جلسات القضية، والتى تم فيها تأجيل القضية لشهر مايو.

وطلب الدقاع الحاضر مع المتهمين خلال الجلسة العلنية بتاريخ 18 يوليو 2020، رد المحكمة، مبديا رغبته في أن تنظر دائرة أخرى القضية، والتى أصدرت قرارها بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الطلب المُقدم من المحامي بردها، حتي رفضت محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2020 طلب الرد المقدم من المتهمين وغرمتهما، وأمرت بمحاكمتهما مجددًا أمام محكمة الجنايات ذاتها.

وبتاريخ 19 سبتمبر من عام 2020 أصدر المستشار محمد الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، حكمًا غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للشقيقين، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه.

وتقدم المتهمان بطلب للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا، وتم تحديد جلسة بشهر سبتمبر الماضى، ثم قررت المحكمة تأجيلها إلى السبت 16 أكتوبر 2021، حيث صدر الحكم بالبراءة لخالد وكريم نجلي المنتج أحمد السبكي، مما نسب إليهما من اتهامات.

المصرى اليوم

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