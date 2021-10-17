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8879 جولة تحرّر 402 مخالفة وتغلق 19 منشأة في الشرقية خلال أسبوع

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8879 جولة تحرّر 402 مخالفة وتغلق 19 منشأة في الشرقية خلال أسبوع 8879 جولة تحرّر 402 مخالفة وتغلق 19 منشأة في الشرقية خلال أسبوع
لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بكورونا وتوكلنا

8879 جولة تحرّر 402 مخالفة وتغلق 19 منشأة في الشرقية خلال أسبوع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 8879 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 402 مخالفة، وإغلاق 19 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3138 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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