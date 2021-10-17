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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، عددًا من النماذج الإسلامية والمشرفة في مجال الدعوة.

وأعطى الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من داخل مصر لكل من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، الشيخ جابر طايع يوسف سلطان رئيس القطاع الديني السابق، الشيخ خالد عبدالمحسن حسين الجندي إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، الشيخ إسماعيل الراوي محمد السيد مجدي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، المهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة رئيس الإدارة المركزية السابق لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.

وكرم الرئيس السيسي عددا من النماذج الإسلامية من خارج مصر ومنهم الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، والشيخ الدكتور عبدالله برجوال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة جنوب السودان.