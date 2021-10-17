«قصور الثقافة» تنظم مؤتمرا علميا دوليا بشرم الشيخ عن الموروث الفني

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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الاحد برئاسة الفنان هشام عطوة المؤتمر العلمى الدولى الثالث للقصور المتخصصة (الموروث الفنى والحرفي لغة تواصل بين الشعوب.

الدورة العربية الافريقية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بالتعاون بين إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل والادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الفنانة الدكتورة حنان موسى في الفترة من ١٧ اكتوبر وحتى ٢١ اكتوبر ويقوم بالتخطيط والتنفيذ الإدارة العامة للقصور المتخصصة ومديرتها الدكتورة منى شعير والادارة العامة لثقافة جنوب سيناء ومديرها الاستاذ احمد فريج واشراف لجنة برئاسة ابتسام فريد مدير عام اقليم القناة وسيناء وعضوية اسماء بخيت مديرة ادارة الدراسات والبحوث بالاقليم واميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ.

يعقد المؤتمر برئاسة إيمان البسطويسي أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، وأمانة د. منى شعير ويناقش المؤتمر عدة محاور منها «الثقافة العربية الأفريقية المادية واللامادية»، «تجارب الدول في تنمية الحرف وتطويرها»، «ريادة الأعمال في الصناعات الإبداعية والثقافية والحرف التراثية»، «الحرف الفنية التراثية وطرق تنميتها وتوظيفها بوصفها صناعات إبداعية»، «التراث الشفاهي وفنون الأداء»، «دور المؤسسات الثقافية في دعم الموروث الفني والحرفي حماية التراث الثقافي».

يتضمن المؤتمر سبع جلسات بحثية يشارك بها «30» باحثا منهم «26» باحثا من مصر، و«4» باحثين من دول سوريا، ليبيا، وعدد «2» مائدة مستديرة بمشاركة 5 أعضاء من الجمعية الأفريقية من ليبيا، السودان، إريتريا، جنوب أفريقيا، النيجر، كما تتضمن فعاليات المؤتمر معرضا للحرف التراثية والأشغال الفنية، معرضا للأزياء التراثية، معرضا للفنون التشكيلية.

تعقد الجلسة البحثية الأولى في اليوم الافتتاحي للمؤتمر برئاسة أ.د إيمان البسطويسي تحت عنوان «الثقافة العربية الأفريقية المادية واللامادية»، تناقش خلالها د. دعاء محفوظ محمد أوشى «رمزية الجسد في المعتقد الشعبي والثقافة الأفريقية الجذور والتأثيرات»، د. محمد عبدالراضي محمود «الطرق الصوفية كأحد آليات التأثير العربي الأفريقي، الباحث مصطفي كامل مصطفي»الحرف التراثية وعلاقة التأثير والتأثر بين مصر والمغرب«.

وفي ثاني أيام المؤتمر تعقد الجلسة البحثية الثانية برئاسة أ.د مها إبراهيم أستاذ التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وتناقش بها أبحاث «دور فن الخط العربي كمدخل للتواصل الثقافي فكريا وفنيا» أحمد مصطفي أمين، «صياغة تشكيلية مستحدثة للحروف العربية لإثراء الموروث الثقافي العربي المعاصر» د. نرمين محمد عبدالسلام عسكر، «النقوش الكتابية على المدارس الأيوبية في مصر والشام دراسة توثيقية مقارنة» د. وليد عبدالرحمن الأخرس من سوريا، «العناصر الزخرفية في مداخل العمائر الدينية بمدينة حلب ومقارنتها مع زخارف مداخل دمشق والقاهرة» د. عبدالرازق جمعه القصير.

ومساءً تعقد الجلسة البحثية الثالثة برئاسة الأستاذة الدكتورة شادية الدسوقي أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس القسم سابقا بكلية الآثار جامعة القاهرة تحت عنوان «تجارب الدول في تنمية الحرف وتطويرها»، وتناقش بها أبحاث «التأثير العربي على ثقافة وتراث المدن بالقارة الأفريقية جنوب الصحراء» د. وائل محمد المتولي إبراهيم، «مدينة تمبكتو شاهدا على الثقافة العربية في مالي»دراسة حالة«د. سحر محمد إبراهيم غراب،»الامتداد الثقافي بين مصر وتونس الصناعات الخزفية نموذجا«أ.د سعد بركة، د. علياء الحسين،»أثر المعتقدات الشعبية العلاجية على الفنون والحرف التراثية في شمال أفريقيا مصر والمغرب نموذجاً«د. عماد سليمان عبدالسلام مبارك،»الخصوصية في العمارة الداخلية للمسكن المصري المعاصر دراسة مقارنة«د. جهاد شريت.

يلي ذلك مائدة مستديرة بعنوان «المرأة والحفاظ على التراث الشعبي الأفريقي» برئاسة د. آمنة عبدالرحمن رئيس نادى المرأة بالجمعية الأفريقية، د. حنان موسي، ومشاركة خمسة من أعضاء الجمعية الأفريقية.

وفي اليوم الثالث تعقد الجلسة البحثية الرابـعـة برئاسة أ.د. هناء القزاز رئيس قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت عنوان «ريادة الأعمال في الصناعات الإبداعية والثقافية والحرف التراثية»، تناقش فيها أبحاث «أهمية تطبيق متطلبات الجودة للمنتجات الصناعية في الانتشار بالأسوق الأفريقية» د. إبراهيم محمد إبراهيم يوسف، م. ريم أحمد الهلالي ربيع، «أفريقيا كمصدر إلهام للمصمم الصناعي: فرص وتحديات» د. محمد محي الدين محمود، «رؤية مستقبلية لإعلاء قيمة خامات النخيل المهدرة والاستفادة منها في تصميمات معاصرة للأثاث البيئي» أ.م.د. فاطمة أحمد محمد حسين، «الصناعات الإبداعية ودورها في الاقتصاد العربي والأفريقي» د. سالي محمد فريد، «واقع الصناعات التقليدية بالجزائر ما بين الإمكانات والتحديات» د. محمد جلال حسين.

ثم تعقد الجلسة البحثية الخامسة برئاسة أ.د سعد عبدالمنعم بركة أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة تحت عنوان «الحرف الفنية التراثية وطرق تنميتها وتوظيفها بوصفها صناعات إبداعية»، وتناقش بها أبحاث «الموروث الثقافي في الفن الافريقي مصدرا لتصميمات طباعة اقمشة المعلقات» د. نهى على رضوان محمد سلطان، «أثر الثقافة العربية على الأزياء في منطقة شمال السنغال (دراسة وصفية تحليلية)» د. ماجدة سيد متولي على، «أسلوب السيرما على كسوة الكعبة المشرفة» د. مها مجدي محمود أحمد، «أشغال الصدف حرفة متوارثة عبر الأجيال» د. الشيماء الصعيدي.

يلي ذلك الجلسة البحثية السادسة برئاسة أ.د. أحمد محي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة الأقصر تحت عنوان «التراث الشفاهي وفنون الأداء»، تناقش فيها أبحاث «التراث الشفاهي وفنون الأداء د. سامح شوقي،»التفاعل العربي الإفريقي في أغاني الكيدومباك السواحيلية«أ.د. محمد المحمدي رزق،»استلهام الموروث الثقافي الأفريقي على مسرح الباليه المصري (الزار) نموذجا«د. منال زكريا محمد،»مظاهر التراث المعماري العربي في شرق أفريقيا العناصر المعمارية والموروث الثقافي«د. أحمد سيد شحاته،»الحفاظ على المأثورات الشعبية وتأثيرها على الهوية الثقافية«سلطان خليفة سلطان من ليبيا.

وفي اليوم الختامي تعقد الجلسة البحثية السابعة برئاسة أ.د. على الطايش أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة تحت عنوان «دور المؤسسات الثقافية في دعم الموروث الفني والحرفي حماية التراث الثقافي» وتناقش فيها أبحاث، تأثير الثقافة العمانية على منطقة شرق أفريقيا (زنجبار نموذجا) د. محمد أمين عبدالصمد، «الحرف التقليدية مرآة للزخارف الإسلامية تكفيت المعادن نموذجا» د. هايدي أحمد موسى غالب، «التأثيرات المصرية باعمال النحت بمدخل قصر جوزانا الأرمي» د. رهف أحمد قربي من سوريا، «أثر الثقافة الشعبية على الطلاء والزخارف الجدارية للمسكن في النوبة المصرية» منى جلال عبدالعزيز غباشي.

وختاما ستعقد مائدة مستديرة بعنوان «السينما الأفريقية ودورها في التواصل العربي الأفريقي» برئاسة الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق ومشاركة د. أشرف عبدالهادي، ثم تختتم الفعاليات بجلسة إعلان التوصيات.