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4 وفيات و259 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

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4 وفيات و259 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة 4 وفيات و259 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1270 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 4 حالات وفاة و(259) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 529 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 179894 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 9462 حالة

واجمالي المتعافين 168922 حالة، واجمالي الوفيات 1510 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 201 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 130 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 463730 شخص.

المصرى اليوم

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