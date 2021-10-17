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وكيل الصحة يؤكّد استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا

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وكيل الصحة يؤكّد استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا وكيل الصحة يؤكّد استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا
عسيري: كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة أما الآن فهي القاعدة ويجب أن تستمر

وكيل الصحة يؤكّد استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية.. لحمايتنا وأهالينا

أكّد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛‎ ضرورة استمرار عددٍ من الإجراءات الاحترازية، تزامناً مع إجراءات تخفيف الاحترازات التي يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه في تويتر: الاحتياطات التنفسية مكسب من مكاسب الجائحة، لبس الكمام في الأماكن المغلقة المزدحمة وتطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح عالية التلوّث، كانت أموراً مستغربة قبل الجائحة، أما الآن فهي القاعدة، ويجب أن تستمر لحماية أنفسنا وأهلينا من عشرات الفيروسات، وعلى رأسها الإنفلونزا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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