جامعة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 2000 جلسة افتراضية خلال أسبوع دراسي

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استفاد منها 1483 حاضراً في جميع المحاضرات بنحو 9412 ساعة في جميع الشعب

نفّذت جامعة الحدود الشمالية 2082 جلسة بنظام الفصول الافتراضية خلال الفترة من 10 - 14 أكتوبر للعام الحالي؛ استفاد منها 1483 حاضراً في جميع المحاضرات بنحو 9412 ساعة في جميع الشعب الدراسية.

واستعرضت الجامعة عبر تقرير الأسبوع السابع لمتابعة سير العملية التعليمية عن بُعد للفصل الدراسي الأول خلال الفترة، أنه أُنشِئ 3110 لوحات نقاش تعليمية وفتح 2061 ملفاً و3005 تسجيلات دخول عبر نظام البلاك بورد و1120 تقييماً.

يُذكر أن جامعة الحدود الشمالية أنشأت منذ بداية التعليم "عن بُعد" غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس ودعماً فنياً في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بـ"الإنترنت" والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.