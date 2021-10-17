التعاون الإسلامي تندّد بالمحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المنطقة الجنوبية بطائرتَيْن مفخختَيْن

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العثيمين أشاد بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشدّ العبارات، بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، بطائرتَيْن مسيّرتَيْن "مفخختَيْن"، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

ودعا الأمين العام، مجدّداً، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي والموجّهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشدّداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين؛ تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.