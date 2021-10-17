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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، مشددا على أنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل بناء مسار يؤسس لبناء دولة المستقبل.

ودعا الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الأحد المؤسسات الدينية لمضاعفة الجهود لنشر قيم التسامح والعيش المشترك، مؤكدا أن قضية الوعي والفهم الصحيح للدين هي من أهم أولويات المرحلة الحالية.

ووجه الرئيس رسالة إلى الشعب المصري قائلا :«إننا ماضون معا بإرادة صلبة وعزم لايلين لبناء الوطن وتوفير حياة كريمة لكل المصريين».

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة لشعب وكل الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي العطرة أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.