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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 9838 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 9838 مواطنا لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»: ضبط 9838 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9838) شخصًا بـ مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (229) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1069) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس « كورونا » والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بـ ارتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9838) شخصا بمخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9811) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (27) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تم تحرير (1069) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (229) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1480) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين».

المصرى اليوم

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