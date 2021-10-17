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جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

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جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية
الأمانة أكدت استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة

جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء؛ حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة، يتم فيهما أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة؛ حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.. كما أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يتم فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفًا أنه صودر 15.000 لاصق، و"200" قطعة من الملابس وأدوات تستخدم في عمليات التزوير.

وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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