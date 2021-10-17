تجديد حبس مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بعابدين، بدعوى توفير فرص عمل لهم، على موقع تسويق إلكتروني والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية، بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بدعوى توفير فرص عمل لهم على موقع تسويق إلكترونى بأسلوب انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته طبنجة صوت، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وقيامه بتحديد ميعاد للتقابل معهم والتنبيه عليهم بإحضار مبالغ مالية لفتح حساب بنكي لدى الجهات المراد التعيين بها، واعترف المتهم بارتكابه 19 واقعة نصب.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما ضبط بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات وقائع النصب وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.