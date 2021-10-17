سمير كمونة: الحل الوحيد لتحسين أداء الأهلي رحيل موسيماني

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أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يقدم أداءً سيئًا للغابة في المباريات الأخيرة.

وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، تصريحات تليفزيونية :«الأهلي يُقدم أداءً سيئًا منذ نهاية الموسم الماضي، الحل الوحيد هو رحيل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المديرالفني، من أجل تحسين أداء الفريق».

وأضاف :«فريق بحجم وقيمة الأهلي، عنده أكثر ذلك، هذا الأداء لا يتناسب مع امكانيات اللاعبين في الفريق»، مضيفًا:«يحتاج إلى مدرب جديد بفكر أوروبي، وموسيماني، ليس لديه جديد يقدمه للفريق الأحمر».

وتابع:«يجب على مسؤولي الأهلي سرعة اتخاذ قرار برحيل الجهاز الفني قبل فوات الأوان».