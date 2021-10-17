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خالد الغندور: موسيماني اسمه كبر عشان درب الأهلي

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خالد الغندور: موسيماني اسمه كبر عشان درب الأهلي خالد الغندور: موسيماني اسمه كبر عشان درب الأهلي

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يرى خالد الغندور، نجم ، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يكن لديه إنجازات كبيرة، قبل توليه تدريب الفريق الأحمر.

وتعرض موسيماني، لانتقادات لاذعاة في الساعات الماضية، بسبب الأداء السيئ الذي قدمه الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر، وتعادله بهدف لكل فريق، في المباراة لتي اقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال خالد الغندور، في تصرحيات تليفزيونية :«موسيماني، لم يحقق إنجازات كبيرة قبل توليه تدريب الأهلي، عندما فاز ببطولة دوري أبطال افريقيا مع صن داونز الجنوب أفريقي عام 2016، الفريق كان خرج من البطولة، أمام فيتا كلوب، ولكنه عاد بسبب خطأ إداري للفريق الكونغولي».

وأضاف: «موسيماني، اسمه كبر عشان يُدرب النادي الأهلي»، مضيفًا :«أي مدرب يدرب الأهلي يحقق نجاحات كبيرة، بسبب الاستقرار الاداري الذي يعيش فيه النادي».

وأوضح :«البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر، ولكن لم يستطع الفوز بأي بطولة مع أي من الفرق والمنتخبات التي تولى تدريبها بعد ذلك».

المصرى اليوم

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