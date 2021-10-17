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بالصور.. أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي

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المحيميد أكّد الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

بالصور.. أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي

شهد المسجد الحرام، فجر اليوم، توافد أعدادٍ كبيرة من المصلين والمعتمرين بعد الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية، وإلغاء التباعد الجسدي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

وأكد مساعد الرئيس العام المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جنّدت الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

وشدّد المحيميد؛ على ضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا وتوكلنا"، مؤكداً على عموم العاملين بالمسجد الحرام، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن المصلين استشعروا اليوم خلال أدائهم صلاة الفجر الروحانية الإيمانية، من خلال عودة الصفوف إلى التكامل والاصطفاف جنباً إلى جنب استجابة لتنبيه إمام المسجد الحرام على الاستواء والتقارب.

بالصور.. أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي

بالصور.. أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي

بالصور.. أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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