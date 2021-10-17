أخبار عاجلة

مستشار حمدوك: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة -
صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود -
تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا -
«الحرية والتغيير» تعلن دعماً كاملاً لرئيس الوزراء السوداني -
السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

القوى العاملة تعلن توفير 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5 آلاف جنيه

Print
مواضيع متعلقة
لحظة خروج أغلى نوع حمام من البيضة.. الهومر سعره يصل لـ25 ألف جنيه.. مباشر في مزرعة الحمام

لحظة خروج أغلى نوع حمام من البيضة.. الهومر سعره يصل لـ25 ألف جنيه.. مباشر في مزرعة الحمام

إزاى تنقى وتختار وتشترى السمك.. الشبار بـ25 والبوري المبطرخ الأبرز على فرشة الشادر ببورسعيد

إزاى تنقى وتختار وتشترى السمك.. الشبار بـ25 والبوري المبطرخ الأبرز على فرشة الشادر ببورسعيد

بعد ضبط كميات من الذهب المغشوش.. طرق سهلة لمعرفة الأصلي من المزيف

بعد ضبط كميات من الذهب المغشوش.. طرق سهلة لمعرفة الأصلي من المزيف

هيئة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات هامة عن الطقس ودرجات الحرارة .. وتكشف فرص سقوط الأمطار

هيئة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات هامة عن الطقس ودرجات الحرارة .. وتكشف فرص سقوط الأمطار