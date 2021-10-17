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طلب احاطة بالبرلمان يكشف نقل ملكية اراضي الدولة لوزارتي التعليم والصحه بأسيوط

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طلب احاطة بالبرلمان يكشف نقل ملكية اراضي الدولة لوزارتي التعليم والصحه بأسيوط طلب احاطة بالبرلمان يكشف نقل ملكية اراضي الدولة لوزارتي التعليم والصحه بأسيوط

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تقدم النائب ابراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والزراعة والتعليم، بشأن نقل ملكية أرض أملاك دولة تديرها الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة بالقوصية في محافظة أسيوط إلى وزراتى التعليم والصحة لإقامة مجمع مدارس تجريبية ومستشفى جراحات اليوم الواحد في القوصية بمحافظة أسيوط.

وقال النائب في بيان له أن الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة يطالب بيع هذه الأرض وهذا غير منطقى، مؤكدا انها أرض فضاء من الممكن ان يتم الاعتداء عليها في أي وقت، وبالتالى فلابد من استغلالها وإنشاء مجمع مدارس تجريبية ومستشفى جراحات اليوم الواحد عليها.

واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لحل هذه الأزمة أن يقوم محافظ أسيوع بمنح الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة 50 فدان للتصرف فيها .

المصرى اليوم

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