طلب إحاطة بالبرلمان يشكو عجز المدرسين بسوهاج

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تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب احاطة ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن العجز في عدد المدرسين بالمدارس في محافظة سوهاج، وقال سالم في طلب الاحاطة أن العجز في هيئة التدريس في المناطق الادارات التعليمية المختلفة بسوهاج.

وأوضح في بيان له أنه على الرغم من صدور الكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية للعمل بالمدارس نظير اجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدارات التعليمية بسوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون اجر وذلك بالمخالفة للقرار الخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها، وبدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالفعل في الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل اجر بالحصة. وذلك في ذات الوقت الذي أهملت فية الوزارة ملف ٣٦ لف معلم السابق اختيارهم والتعاقد معهم وتدريبهم وتشغيلهم بالمدارس عدة شهور ولم تتجهة الاستعانة بهم مرة أخرى لسد العجز بل اتجهت ناحية اصدار قرارات جديدة للتعيين بالحصة مقابل الآجر والذي لم يطبق أيضا وتطلب حاليا من المدرسين العمل تطوعا دون آجر مما يشير إلى تخبط الوزارة في التعامل مع هذا الملف.