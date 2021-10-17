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ما هي جرثومة «شيغيلا» التي دفعت الأردن لتعليق الدراسة؟

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ما هي جرثومة «شيغيلا» التي دفعت الأردن لتعليق الدراسة؟ ما هي جرثومة «شيغيلا» التي دفعت الأردن لتعليق الدراسة؟

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قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية أحمد المساعفة إنه سيتم تعليق الدراسة في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة «شيغيلا».

وأضاف المساعفة أن تعليق الدوام حتى يتم تعقيم المدارس، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد في المناطق، بحسب المنطقة.

و أفاد تلفزيون «رؤيا» الأردني، اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة الأردنية، إلهام خريسات، في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة، فراس الهواري، أمس السبت مستشفى جرش الحكومي، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال تم إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغيلا.

وأوضح أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

المصرى اليوم

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