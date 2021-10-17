«الداخلية» تعلن المرحلة الاولي لازالة التعديات: تأمين تنفيذ 3743 قرار على نهر النيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية نتائج المرحلة الأولى لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل فرعى «رشيد – دمياط»، وتم تأمين إزالة (3743) حالة تعدى على مجرى نهر النيل.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها، فقد قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ومنشأت ومنافع الرى وقد أسفرت الجهود عن تأمين إزالة (3743) حالة تعدى على مجرى نهر النيل بفرعى «رشيد– دمياط» بنطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بطول 479 كيلو متر بإجمالى مساحة 587883،25 متر مربع» .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في رصد وضبط مخالفات التعديات على أملاك الدولة .