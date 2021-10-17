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اتحاد كتاب يرشح العناني لجائزة النيل في الآداب

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اتحاد كتاب مصر يرشح العناني لجائزة النيل في الآداب اتحاد كتاب يرشح العناني لجائزة النيل في الآداب

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قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ترشيح عدد من كبار كتاب مصر والعالم العربي لجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، في كل من حقل الآداب، وحقل العلوم الاجتماعية.

في مجال جائزة النيل، تقرر ترشيح الدكتور محمد العنانى في الآداب، والدكتور محمد دويدار في العلوم الاجتماعية، انا بالنسبة لجائزة النيل للأدباء العرب، فقد تم ترشيح الدكتور عبدالفتاح كيليطو من دولة المغرب الشقيق، وفي جائزة الدولة التقديرية، تقرر ترشيح ابوالحسن سلام في الاداب، والدكتور جمال زهران في العلوم الاجتماعية، اما في جائزة التفوق فقد تم ترشيح الدكتور عمرو دوارة في الآداب والدكتور صلاح هاشم في العلوم الاجتماعية.

المصرى اليوم

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