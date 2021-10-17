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تعرض عدد من المستشفيات الإسرائيلية لهجوم إلكتروني

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تعرض عدد من المستشفيات الإسرائيلية لهجوم إلكتروني تعرض عدد من المستشفيات الإسرائيلية لهجوم إلكتروني

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أعلنت صحيفة «معاريف» العبرية صباح يوم الأحد، عن تعرض عدد من المستشفيات الإسرائيلية إلى «هجوم إلكتروني».

وقالت الصحيفة العبرية نقلاً عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إنّه «بعد الهجوم على مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة أمس السبت، تصدى مركز السايبر التابع لوزارة الصحة لعدة هجمات، خلال نهاية الأسبوع ضد عدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية».

وقالت الصحة الإسرائيلية بحسب الصحيفة، إن «التقييمات المبكرة والاستجابة السريعة من المركز والموظفين على الأرض أوقفت المحاولات ولم تحدث أضرار».

وتابعت، «يستمر عمل المركز السيبراني في الوزارة والنظام الإلكتروني وموظفين آخرين في مستشفى هيلل يافي، من أجل إعادة أنظمة معلومات المستشفى إلى العمليات المنتظمة والآمنة في أسرع وقت ممكن.

وكانت القناة الـ(12) العبرية أعلنت أمس السبت، أنّ منفذو هجوم السايبر على مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة يطالبون بفدية 10 ملايين دولار.

المصرى اليوم

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