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اليوم.. استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب شرطة سمالوط» بالمنيا

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اليوم.. استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب شرطة سمالوط» بالمنيا اليوم.. استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب شرطة سمالوط» بالمنيا

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استأنفت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة 84 متهما، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، والمعروفة إعلاميا ب «ملحق سمالوط».

تستعرض، هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، قراراتها السابقة، وطلبات دفاع المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 في القضية رقم 7075 لسنة 2015، والمقيدة برقم 435 لسنه 2015 شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .

استانف العمل بمجمع محاكم المنيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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