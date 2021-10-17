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بسبب الخلاف على 500 جنيه مقتل فنى دعاية بقنا

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بسبب الخلاف على 500 جنيه مقتل فنى دعاية بقنا بسبب الخلاف على 500 جنيه مقتل فنى دعاية بقنا

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لقي فني دعاية وإعلان مصرعه الأحد، متأثرًا بإصابته بطعنات بآلة حادة، بسبب خلافات على 500 جنيه، بقرية العبابدة بمنطقة شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بمقتل اسلام سيد محمد، 27 عاما، فني دعاية واعلان، مقيم العبابدة ببندر قنا، متأثرًا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض.

وتبين بعد تحريات المقدم محمد فراج رئيس المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو «اسلام.ي» صاحب محل كبدة وتبين ان المجني عليه صمم لافتة لمحل مملوك للمتهم وقام بمطالبته بباقي مستحقاته والبالغه 500 جنيه أكثر من مرة لكن المتهم كان يرفض، فنشبت مشادات بينهما قام على إثرها المتهم بقتل المجني عليه طعنًا بآلة حادة فتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتمكن الرائد زياد مدنى معاون مباحث قسم قنا من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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