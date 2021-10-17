كواليس جديدة في «خناقة» حازم إمام وتدخل شيكابالا في اللحظة الأخيرة

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كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل ما حدث داخل غرفة خلع ملابس نادي الزمالك عقب الفوز على توسكر الكيني.

وقال حتحوت عبر برنامجه: «حازم إمام أبدى استياءه من عدم المشاركة في مباراة توسكر حتى لو كبديل».

وتابع«»حازم برر غضبه بأنه تواجد خلال فترة المعسكر والإعداد بالكامل عكس حمزة المثلوثي الذي كان متواجدًا مع منتخب تونس وليس نادي الزمالك«.

وأضاف: «حازم يرى أنه ليس منطقيًا أن يتواجد على دكة البدلاء طوال المباراة وعدم الدفع به، كان في حالة عصبية داخل غرفة خلع الملابس وقام بشد الباب ما نتج عنه كسر الزجاج».

واختتم حتحوت ما قاله: «حازم إمام كان مستاء وحاول شيكابالا التدخل من أجل تهدئة الأجواء».